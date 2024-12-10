جامعة أسيوط ضمن أفضل الجامعات العربية فى تصنيف التايمز البريطانى

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، عن إنجاز جديد حققته الجامعة مؤخرًا فى مجال التصنيفات الدولية؛ بإدراجها ضمن قائمة أفضل جامعات العالم العربي، وذلك وفقًا لنتائج تصنيف التايمز البريطانى لجامعات العالم العربى THE Arab 2024، موضحًا: إن الجامعة حصلت على الترتيب السادس مصريًا على مستوى الجامعات المصرية، والترتيب (61-70) عربيًا على مستوى 238 جامعة عربية؛ تم إدراجها فى التصنيف لهذا العام.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط حرص جامعة أسيوط، وجهودها المستمرة فى تطوير منظومة البحث العلمي، والنهوض بجودة الأبحاث، وزيادة النشر الدولي، وتشجيع التعاون الدولي؛ بما يسهم فى تعزيز تنافسية خريجيها، والارتقاء بسمعة الجامعة الدولية، مضيفاً أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ خطط، وآليات بحثية أكثر حداثة تتوافق مع معايير التصنيفات الدولية.

وأشار الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التى حققتها الجامعة مؤخرًا فى الكثير من التصنيفات الدولية المرموقة؛ بمختلف معاييرها، مؤكداً مواصلة عمليات التطوير الأكاديمي، والبحثي، وتحقيق مزيد من الإنجازات على الصعيدين؛ المحلي، والدولي؛بما يسهم فى تعزيز دور الجامعة كقوة رائدة؛ بحثيًا على المستوى الإقليمي، والدولي.

وأوضح الدكتور عمرو أبو فدان نائب مدير مكتب التصنيف الاكاديمى الدولي؛ إن مؤسسة التايمز للتعليم العالى (Times Higher Education) ؛ أطلقت هذه النسخة من التصنيف للدول العربية منذ 3 سنوات، وتعتمد فى تقييم الجامعات العربية على محاور التصنيف العالمى نفسها، وهى خمسة محاور رئيسة تشمل: محور البحث العلمي، ويهتم بجودة الأبحاث، وحجمها، وتأثيرها، ومحور بيئة التعليم، وجودتها، ويقيس محور التأثير المجتمعي، والمساهمة فى المجتمع المحلي، والإقليمي، بالإضافة إلى محور التدويل، ويشمل؛ التعاون مع الجامعات الدولية، ونسبة الطلاب، والموظفين الدوليين، ومحور التطبيق فى الصناعة، ويختص بالتعاون مع الشركات، والمجالات الصناعية.

