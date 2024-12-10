اليوم السابع
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تعرف على موعد عيد الغطاس لعام 2025 خلال صوم الميلاد المجيد

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 04:00 ص
تعرف على موعد عيد الغطاس لعام 2025 خلال صوم الميلاد المجيد البابا تواضروس من قداس عيد الغطاس
كتبت – بتول عصام

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مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، يكثر البحث عن موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد لعام 2025.

ويحل عيد الغطاس المجيد لهذا العام في 19 يناير 2025، وتحتفل الكنيسة بهذا العيد سنويًا تذكارًا لعماد السيد المسيح، وهو من الأعياد السيدية الكبرى، ويسمى بعيد بالغطاس لأن المسيح اقتبل فيه العماد بالتغطيس بالإجماع.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء 18 يناير قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بمشاركة أساقفة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية تواصل صوم الميلاد المجيد الذي بدأ يوم الإثنين 25 نوفمبر ويستمر لمدة 43 يوما، حتى ليلة عيد الميلاد 6 يناير.
 







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عيد الميلاد

عيد الغطاس

موعد عيد الغطاس2025

عيد الغطاس 2025

البابا تواضروس

الكنيسة الأرثوذكسية



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