اليوم السابع
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تأجيل محاكمة متهم بقضية "أحداث المطرية" لـ8 فبراير

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:45 م
تأجيل محاكمة متهم بقضية "أحداث المطرية" لـ8 فبراير هيئة المحكمة برئاسة المستشار حماده الصاوى- أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم تأجيل إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية، لجلسة 8 فبراير المقبل لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وأحال المحامى العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

 







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