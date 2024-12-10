بتكليف رئاسى.. 750 ألف جنيه جوائز تشجيعية لمتسابقى النسخة الـ31 من القرآن

كتب لؤى على

أعلن الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف وزارة الأوقاف توزيع جوائز تشجيعية على المتسابقين فى النسخة الحادية والثلاثين من القرآن الكريم بإجمالى 750 ألف جنية.

وأضاف "رسلان" خلال المؤتمر الختامى لإعلان نتيجة المسابقة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم أنه على ذلك سيقوم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف بتوزيع تلك الجوائز على المستحقين من المتسابقين فى الفروع السبعة للمسابقة.

كرم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف أسرة المرحوم الشيخ محمد رفعت رحمه الله، وذلك فى ختام النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وحملت النسخة الحالية من المسابقة اسم القارئ الراحل الشيخ محمد رفعت.

كما كرم وزير الأوقاف الجهات الراعية للنسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم.