"بإيديكِ تنقذى حياة".. تدريب للرائدات الاجتماعيات بالدقهلية على الإسعافات الأولية

الدقهلية - سارة الباز

شهدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي الذي يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في مجال الإسعافات الأولية للرائدات الاجتماعيات لإكسابهن المهارات لتقديم الخدمة الإسعافية الصحيحة، ونقلها لأفراد مجتمعاتهن مما يساهم في تقليل مضاعفات الإصابة، وإنقاذ حياة المصابين.

وأشارت "جلالة " إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى أطلقت مبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية "بإيديكِ تنقذي حياة" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، والدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي لتدريب الرائدات الاجتماعيات، واللاتي يعتبرن حجر الزاوية في تحقيق أي تغيير إيجابي وملموس في الوعي والسلوك المجتمعي، بالإضافة إلى قدرتهن على التأثير فى أفراد مجتمعهن بما لديهن من مهارات الاتصال الفعال تأهلهن لكسب ثقة مجتمعاتهن.

حاضر بالورشة التدربية مدربين معتمدين من المركز العام للهلال الأحمر المصري كلا من: محمود مدحت ، إيمان المنوفي، ماهي عميرة ، سارة نعمان، أحمد أشرف، نورهان رمضان.

كما رافق وكيل الوزارة كلا من: محمد فريد، المدير التنفيذي للفرع، وبدرين السيد، مدير شئون المرأة بالدقهلية، ورضا علي، مدير العلاقات العامة بمديرية التضامن الاجتماعي، وأسامة غبور، مسئول التطوع بفرع الهلال الأحمر بالمنصورة، وأميرة فوزي، أخصائي شئون المرأة.