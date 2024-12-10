اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 06:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق البرامج التدريبية لتأهيل الأطباء بالبحيرة اليوم.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 06:30 ص
انطلاق البرامج التدريبية لتأهيل الأطباء بالبحيرة اليوم.. اعرف التفاصيل الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة برامج مكثفة اليوم الثلاثاء لتدريب الكوادر الطبية بمحافظة البحيرة، ويأتى ذلك فى ضوء خطة الدولة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ،تمهيدا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل.

وتتضمن البرامج  التدريبية ، عدة محاور منها نظرة عامة على معايير الاعتماد (GAHAR) ومتطلبات السلامة داخل المنشآت الصحية وإدارة وسلامة الأدوية ومعايير الجراحة والتخدير.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددة على أهمية الإعداد الجيد والتجهيز الكامل للمؤسسات الصحية.

كما أكدت محافظة البحيرة أن الفترة المقبلة ستشهد اعتماد عدد من الوحدات الصحية ضمن معايير الاعتماد والرقابة الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطنين.

يذكر أن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة قد شهدت مؤخرًا مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومحافظة البحيرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تأهيل الكوادر الطبية والإدارية بالمحافظة وفق معايير دولية معتمدة من منظمة الإسكوا الدولية.

للتسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين بالقطاع الصحي بالبحيرة على الرابط التالي:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTIwYmE4OGMtYmE2Ni00YjY5LTlhYTUtZWNiOTViNmM2YTBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282263f08-9d9c-4f5d-b415-4ff41669f7fd%22%2c%22Oid%22%3a%228cd26cdc-bee3-46b5-ab8e-de22ed5e7b94%22%7d







مشاركة

برامج تدريبية

محافظة البحيرة

تدريب الأطباء

محافظ البحيرة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة