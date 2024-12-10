اليوم السابع
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اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث المطرية"

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 05:00 ص
اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث المطرية" المستشار حماده الصاوى
كتب ـ إيهاب المهندس

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تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شخصين وترويع المواطنين فى المطرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.

وأحال المحامى العام لنيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

 







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