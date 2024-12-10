اليوم السابع
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الوحدة المحلية بأسوان تغلق "فندق شعبي" دون ترخيص

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:21 م
الوحدة المحلية بأسوان تغلق "فندق شعبي" دون ترخيص إغلاق فندق شعبى فى أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة إبراهيم سليمان رئيس المدينة، حملة مكبرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية لمراجعة تراخيص المنشآت والفنادق العامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان بالتصدي لأي مخالفات، تم غلق و تشميع فندق شعبي بنطاق حي غرب للعمل بدون تراخيص من الجهه المختصة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم سليمان، رئيس مدينة أسوان، ومحمد محمود ربيع، رئيس حي غرب ومسئول تراخيص المحلات، وبمشاركة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن وضباط مباحث قسم اول شرطة أسوان وقسم تراخيص المحلات بالوحدة المحلية.

وأكد البيان، أن الوحدة المحلية مستمرة لمتابعة انتظام العمل، وفقا للضوابط والقرارات المنظمة.

 







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