المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة مخدر الحشيش بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيه، وسلاح أبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 13949 لسنة 2024 جنايات أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5071 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 19 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمود إ ع م" 45 عاما، مقيم بمركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق قسم أول العاشر من رمضان، وسلاح أبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته 30 قطعة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح أبيض (مطواة) للدفاع عن تجارته الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.