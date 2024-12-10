اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية تبدأ اليوم صوم الميلاد المجيد

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 08:00 ص
الكنيسة الكاثوليكية تبدأ اليوم صوم الميلاد المجيد الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة الكاثوليكية في مصر صوم عيد الميلاد، اليوم الثلاثاء الموافق  10 ديسمبر ويستمر لمدة 15 يوما، حتى يوم 25 ديسمبر ليلة عيد الميلاد المجيد، وفقا للتقويم الغربى.

وبدأت الكنيسة الأرثوذكسية الصوم 25 نوفمبر ويستمر لمدة 43 يوما حتى 7 يناير.

ويذكر أن صوم الميلاد المجيد يعتبر صوما من الدرجة الثانية، أي تسمح الكنيسة خلال فترة الصوم بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، والذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.







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