العيادات الخارجية بمستشفيات الدقهلية تستقبل 265 ألف حالة خلال نوفمبر الماضى

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن أن مستشفيات الدقهلية قد استقبلت نحو 265 ألفا و719 بالعيادات الخارجية من بينها نحو ألفين و600 حالة، وذلك خلال نوفمبر الماضى.

وأضاف "مدكور" أن عدد مرضى الاستقبال قد بلغ 93 ألفاً و358 حالة، كما تم إجراء نحو 2348 عملية جراحية بمختلف أنواعها، علاوة على استقبال 1742 حالة بالعناية، و899 بالحضانات.

كما أوضح وكيل الوزارة أنه قد تم إجراء 37 ألف جلسات غسيل كلوى فى حين بلغ عدد حالات الولادة 441 من بينها 142 حالة ولادة طبيعية، مشيراً إلى أن عدد المرضى الذين قاموا بعمل تحاليل بمعامل المستشفيات قد بلغ ما يقارب من 55 ألفاً.

وتابع مدكور أنه قد تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 45 جولة تفقدية خلال نوفمبر تضمنت المرور على جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزى ونوعى، وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه قد تم الانتهاء من تطوير واستحداث قسم للعلاج الطبيعى للأطفال وبنك دم تخزينى بمستشفى شبراهور، بالإضافة إلى افتتاح أعمال التطوير بمستشفى طلخا ونبروه مثمنًا فى الوقت ذاته جهود إدارة المستشفيات تحت إشراف الدكتور أحمد البيلى، وكيل المديرية للطب العلاجى، والدكتور السيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات والدكتورة شيرين يحيى نائب مدير الإدارة.