العراق وقطر يؤكدان أهمية التنسيق المشترك وتعزيز التواصل لضمان وحدة سوريا

أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أهمية استمرار التنسيق المشترك، وتعزيز التواصل العربي، لضمان وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على سيادة هذا البلد الشقيق.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني ، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية ، الإثنين ، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى مباحثات هاتفية مع أمير دولة قطر تركزت على متابعة التطورات على الساحة السورية وتداعيات الأوضاع في المنطقة.



وأوضح البيان أن الاتصال شهد توافقاً مشتركاً في الرؤى بما يتعلق باحترام الإرادة الحرة للسوريين بتنوعهم الإثني والديني والثقافي والاجتماعي، ودعم كل ما يعزز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.