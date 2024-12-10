اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 07:12 م
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العثور فى جثة فتاة داخل منزلها فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 05:40 م
العثور فى جثة فتاة داخل منزلها فى الإسماعيلية اسعاف-أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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اكتشف الأهالى بمنطقة الكيلو 11 فى الإسماعيلية، وجود جثة فتاة لقيت مصرعها داخل منزلها، فى ظروف غامضة.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة بمنطقة الكيلو 11 بجوار محطة المياة القديمة.

علي الفور، انتقلت الأجهزة المعنية إلي مكان وقوع الحادث وتبين وجود جثمان فتاة داخل منزلها..

دفع مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف إلي مكان وقوع الحادث ونقلت جثة الفتاة وتدعي هبة. ا، 19 سنة، مقيمة بالكيلو 11 الي المستشفي لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات والكشف عن أسباب وقوع الحادث وظروف ملابساته.







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