الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 17 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة بركة السبع ، وبحوزته (54 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة ثالث العريش ، وبحوزته (30 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزتهما (45 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 56 ألف قرص لعقار ترامادول المخدر- بندقية آلية وخزينة) .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطه بأكثر من (17 مليون جنيه).



