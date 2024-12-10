اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 12:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالجيزة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 11:25 ص
الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالجيزة ورشة تصنيع اسلحة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط عامل بالجيزة لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار بها بدون ترخيص).

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل - مُقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار بها بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (6 فرد محلى- عدد من الطلقات- 5 قطع سلاح أبيض - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

ورشة

ورشة سلاح

الداخلية

حوادث



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة