الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عامل بالجيزة لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار بها بدون ترخيص).

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل - مُقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار بها بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (6 فرد محلى- عدد من الطلقات- 5 قطع سلاح أبيض - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.