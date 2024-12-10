التموين: بدء إنتاج السكر من القصب يناير 2025 والبنجر منتصف فبراير

كتب مدحت وهبة

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع رؤساء شركات السكر " القصب ، البنجر "التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر ويأتي ذلك في إطار الاجتماعات الدورية للتأكد من انتظام العمل بكل قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية .



اجتماع وزير التموين مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات السكر

وحضر الاجتماع كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وخالد شرف مساعد الوزير ، و احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي، واماني رجب رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والمهندس صلاح فتحي العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، والمهندس سامي أحمد عبدالمطلب العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للسكر ، والمهندس أسامة عبد الرحمن العضو المنتدب التنفيذي لشركة الفيوم للسكر، والمهندس سليمان حسن العضو المنتدب التنفيذي لشركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، والمهندس درويش محمد غنيم العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، ،والمهندس شهاب مزربان العضو المنتدب التنفيذي لشركة الشرقية لصناعة السكر.



جانب من اجتماع وزير التموين

واطمأن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على انتظام العمل بمصانع السكر، واستعداد الشركات لاستقبال موسم انتاج السكر من القصب والذي يبدأ مطلع شهر القادم يناير 2025، وموسم انتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بجودة انتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.



جانب من الاجتماع

كما اطلع الدكتور شريف فاروق على رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، مشيراً إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث ان السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.