اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 12:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأمن العراقى: قتل إرهابيين بارزين فى عملية نوعية بالأنبار

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 12:00 ص
الأمن العراقى: قتل إرهابيين بارزين فى عملية نوعية بالأنبار العراق
أ ش أ

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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، عن قتل إرهابيين بارزين في الأنبار.


وأفاد الجهاز في بيان صحفي، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية"واع"، بأن قوة من جهاز الأمن الوطني العراقي، تمكنت من خلال عملية نوعية بمحافظة الأنبار، من مداهمة أحد الأوكار الإرهابية والقضاء على عناصره التي كانت تختبئ في المنزل، وأن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لملاحقة بقايا العصابات الإرهابية.


وأضاف الجهاز ، أنه خلال هذه العملية استشهد اثنان من الضباط بعد الاشتباك المسلح مع المطلوبين.







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