الأرصاد: أجواء مستقرة حتى مطلع الأسبوع المقبل لتأثرنا بمرتفع جوى

كتبت - مرام محمد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن كافة الأنحاء تشهد أجواءً مستقرة، متوقعة أن تستمر هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن ذلك يرجع نتيجة تأثرنا بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، يسوده طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12.