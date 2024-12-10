اعترافات المتهمين بقتل شاب وإصابة آخرين فى الهرم.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهمون بقتل شاب وإصابة شقيقه وصديقه في الهرم بارتكاب الجريمة، وذكروا أمام رجال المباحث أن مشاجرة نشبت بينهم، لاصطدام القتيل خلال قيادته دراجة نارية، بأحد المتهمين، أثناء سيره في الشارع.

أضاف المتهمون أنهم تبادلوا الاعتداء مع المجني عليهم، وخلال التشاجر تعرض الطرف الآخر لإصابات بسلاح أبيض، أدت لمقتل المجني عليه وإصابة الآخرين.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن شاب كان يقود دراجة نارية، وبصحبته شقيقه وصديقه، اصطدم بعامل، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، استعان خلالها العامل بثلاثة أشخاص آخرين، وتبادل الطرفان الاعتداء، مما أسفر عن مقتل قائد الدراجة النارية، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وإصابة شقيقه وصديقه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.