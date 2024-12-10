إقامة فعاليات سوق اليوم الواحد بنطاق حى غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، إقامة سوق اليوم الواحد بنطاق حى غرب الإسكندرية ، وذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية و نشر سياسة اقامة أسواق اليوم الواحد، وتنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين و التجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وقامت اليوم المهندسة نهى خليفة رئيسة حى غرب يرافقها جمال عمار وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية و الدكتورة كريمة تمساح مديرة ادارة تموين غرب والجمرك وإبراهيم تمساح رئيس الرقابة، بتفقد فعاليات سلسلة أسواق اليوم الواحد وللمرة السادسة والمقام فى شارع المتراس خلف نقطة الورديان بنطاق حى غرب، والذى يضم مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والأسماك والأجبان والسلع الأساسية مثل الزيوت والأرز والمكرونات والسمن والسكر الخضر والفاكهة والعطارة والتمور والبهارات والحلويات.

كما امتاز السوق بصرف السلع التموينية ونقاط الخبز بالبطاقات التموينية، وكذلك بيع الخبز البلدى المدعم من خلال البطاقات التموينية، وذلك بأسعار تنافسية تصل إلى 30 %

كما تم تفقد جميع باكيات السوق واستعراض السلع الغذائية المعروضة والأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض وكذلك جودة السلع والتى تميزت بجودة عالية وأسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق، ويتميز السوق بوجود إدارة وأمن حراسات ونظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية، كما تميز السوق وجود حملة طبية من الصحة للكشف على المواطنين وفحوصات قياس الضغط و السكر، وسيارات الخدمات الحكومية .