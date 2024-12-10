إزالة 95 حالة إشغال خلال حملة مكبرة بشوارع حى غرب شبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

شنت اليوم رئاسة حى غرب شبين الكوم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنهر الطرق وأعلى الأرصفة، لاستعادة حرم الطريق بشوارع اسكاروس، وكوبرى السمك، ومساكن سوق السلام، ومزلقان العبور، وشارع دنشواى.



وأشارت هناء عقيلة، رئيس حى غرب شبين الكوم، إلى أنه تم إزالة 95 إشغال ثابت ومتحرك من نهر الطرق، ومعوقات أعلى الأرصفة، وتندات مخالفة، وتحرير عدد من المحاضر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات تحقيقا للصالح العام.



يأتى ذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الجهود ورفع كافة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المواطنين بالطرق لتحقيق السيولة المرورية.