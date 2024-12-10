اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 10:02 م
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إزالة 463 حالة إشغال طريق داخل مراكز محافظة البحيرة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 09:10 م
إزالة 463 حالة إشغال طريق داخل مراكز محافظة البحيرة إزالة إشغالات - أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

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وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطرق، وذلك لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه ، وذلك لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت تلك الحملات، عن رفع 463 حالة  إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك داخل مراكز المحافظة.

وتحرر عن المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى الجهات المختصة لإتخاذ شئونها.

 







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