إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أى تعد جديد نهائيا.

مشددة على سرعة تنفيذ كل قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق بين كافة الجهات المعنية وقيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدي على الأراضى مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة، وحماية الرقعة الزراعية.

وفى هذا السياق، أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن الموجة 24 لإزالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة عن إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.