اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 12:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل متهم بالاتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفية بضمان مالي 20 ألف جنيه

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 11:00 م
إخلاء سبيل متهم بالاتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفية بضمان مالي 20 ألف جنيه عملات أجنبيه_أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الجهات المختصة، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، بضمان مالي، وقدره 20 آلاف جنيه.

سبق وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في  الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وذكرت المعلومات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وألقي القبض علي (أحد الأشخاص)، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول)، بمواجهته أنكر مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

تجارة العملة

اسعار العملات

اسعار العمله

التحقيق مع متهم

متهم بتجارة العملة

الداخلية

للنيابة العامة

تجديد حبس متهم



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة