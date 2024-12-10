أسوان تسابق الزمن لإنهاء مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى

أسوان- صلاح المسن

تشهد محافظة أسوان، حزمة من المشروعات الجارية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تشهد قري ومدن محافظة أسوان، أعمال إحلال وتجديد واسعة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومد خدمة الصرف الصحي لأول مرة للمناطق المحرومة، وتطوير محطات وروافع مياه الشرب والصرف، وزيادة قدراتها وسعتها، وإنشاء محطات وخزانات جديدة.

ففي مدينة أسوان، حيث من المقرر إنشاء خزان مياه بسمة، لإنهاء مشكلة انقطاعات المياه المتكررة بمدينة أسوان، خاصة مناطق شرق المدينة ويقع خزان بسمة على مساحة 5258 م2، حيث تم معاينة الموقع المخصص لإقامه تصميم خزان بسمة.

كما تتواصل الأعمال الجارية بمشروع محطة مياه غرب سهيل القديمة بقدرة 52 لتر / ثانية ، و 190 متر ساعة حيث تضم محطة مياه غرب سهيل القديمة 4 مواتير سحب ، و 4 مواتير للطرد منهم 2 ماتور قدرة 75 حصان ، و 2 آخرين قدرة 50 حصان، فيما تصل سعة الخزان الأرضى إلى 220 متر ، ويتم بالتوازى مشروع محطة مياه الشرب "غرب سهيل الجديدة"، بمركز اسوان، حيث تصل قدرتها إلى 30 لتر / ثانية ، وتضم 6 مواتير بقدرة 40 حصان ، وسعة الخزان تصل إلى 110 متر ، وجارى تهيئتها لتغذية التوسعات العمرانية بقرية غرب سهيل.

يأتي ذلك بالتوازي مع حل المشكلات وتذليل العقبات ، وإنهاء المشاكل التي تظهر علي السطح وفي مقدمنها مشروع خط المحكمة السيل بمدينة أسوان، بطول 2 كيلو متر خط جي . ار .بي رافع الصداقة الذي تم تغييره، وحل مشكلة إسكان الألبان بالصداقة، ومنطقة عباس فريد، وتركيب خط مياه الكرور بطول 2 كيلو قطر 10 بوصة، والعمل علي الانتهاء من أعمال التغذية الدائمة لإسكان اللوتس بحي العقاد والمساعدة في حل مشكلة محطة جامعة أسوان، وخط مياه صحاري.

كما أنهى فريق التنفيذ الذاتى بإشراف قطاع مياه الشرب بأسوان أعمال رفع كفاءة محطة بقلويس بقرية الكوبانية وتدعيم المحطة بطلمبتين لحل مشكلة ضعف المياه بالقرية، وكذلك تجري الأعمال بخزان منطقة الألبان استعداد لتشغيله فى القريب العاجل، والانتهاء من رفع كفاءة وإحلال وتجديد طلمبات رافع صرف صحى بلانه ودراو بتركيب واختبار 2 طلمبة سعة ( 1830 م3/س - 1760م3/س) قدرة ( 450 حصان - 300 حصان).

وسيتم تنفيذ مشروع متكامل لإحلال وتجديد شبكات وخطوط الصرف الصحى على مستوى منطقتى السيل الجديد والريفى بالكامل من خلال إنشاء محطة جديدة للصرف بقدرة 20 ألف م3 / يوم وذلك من خلال شركة صرف القاهرة الكبرى، لتنفيذ الدراسة والتصميم لهذا المشروع الحيوى والطرح بقيمة مالية تقديرية تصل إلى 100 مليون جنيه.

وهذا المشروع تصل أطواله الإجمالية إلى 12 كيلو متر بدءاً من شارع 1 إلى شارع 11 بالسيل الجديد والريفى ، ومن بينها خط الصرف بقطر 1200 مللى ليكون ذلك بمثابة الحل النهائى الذى يساهم فى القضاء على مشاكل الصرف الصحى المتكررة ، وبالتالى تخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين المقيمين بهذه المناطق الحيوية.

كما جارى رفع كفاءة محطة مياه جبل تقوق وتجديد المروقات وإحلال وتجديد لبعض وحدات المحطة ، إضافة إلى الحل الدائم للإنتهاء من الخزان الأرضى، ومنطقة الصداقة الجديدة جارى تغيير الخط القديم جى آر بى 600مللى بمنطقة حى الصداقة الجديد بخط حديد، علاوة على الإنتهاء من إصلاح المطرقة المائية، والعمل على تقليل مسببات الأعطال الدائمة، وهو ما ساهم فى أن تشهد الفترة الأخيرة الإنتهاء من مشاكل الإنقطاع وضعف المياه، وبالنسبة لمنطقة المحمودية فقد تم وضع خطة لتنفيذ محطة رفع وخزان علوى بسعة 2000 متر مكعب، وخطوط ناقلة وخطوط توزيع، وتكامل.