أخبار 24 ساعة.. الصحة: 2 مليون و354 ألفا سجلوا لكارت الخدمات المتكاملة

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزيرة البيئة: ارتفاع نسبة جمع ونقل المخلفات لـ75%؜ وزيادة إنتاج الوقود البديل

الصحة: 2 مليون و 354 ألفا سجلوا للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وزيرة البيئة: رفع كفاءة نقل وجمع المخلفات لـ75%.. وزيادة السماد العضوي

وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

وزير الرى يشارك فى افتتاح معرض"المؤتمر العالمى لتحلية المياه" بأبوظبى

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مجالات التعاون المشترك

وزارة التعليم: لا صحة لتخفيف منهج العلوم لطلاب الصف الأول الإعدادى

وزارة التعليم: تقييمات أولى وثانية ابتدائى ليست امتحانات بالشكل المفهوم