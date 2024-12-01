اليوم السابع
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19 شهيدا فى غارات الاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة خلال الساعات الماضية

الأحد، 01 ديسمبر 2024 08:55 ص
19 شهيدا فى غارات الاحتلال على خان يونس جنوب قطاع غزة خلال الساعات الماضية خان يونس فى قطاع غزة
كتب ــ محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطينين بسقوط 19 شهيدا في غارات الاحتلال على خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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