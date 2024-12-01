10 أطعمة تسرق من عمرك سنين وتصيبك بالشيخوخة المبكرة.. قلل منها

كتبت مروة هريدى

ربما يكون المثل القديم "أنت ما تأكله" حقيقيًا، فكل ما تضعه في معدتك يؤثر على جسمك، ورغم أن الشيخوخة عملية طبيعية، إلا أن تسريعها بسبب عادات الأكل والأطعمة غير الصحية ليس كذلك، فالتقدم في السن بصحة هو ما نسعى إليه جميعًا، ولتحقيق ذلك فإن التغذية هي المفتاح في عملية الشيخوخة الصحية، ويمكن لبعض الأطعمة أن تسرع عملية الشيخوخة، من ترهل الجلد إلى الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وإليك قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تسرع شيخوخة جسمك، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 10 أطعمة تسرع عملية الشيخوخة لديك وتضر بصحتك:

السكر

على الرغم من أننا جميعًا نحب تناول الأطعمة السكرية، إلا أن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يؤدي إلى ما يعرف بالجليكوزيل، وهي عملية يرتبط فيها السكر بالبروتينات، ويمكن أن يؤدي الجليكوزيل إلى إتلاف الكولاجين والإيلاستين، وهما ضروريان لبشرة شابة، كما يمكن أن تؤدي الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر مثل الحلويات ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية إلى هذه الحالة، وتسرع من تقدمك في السن، وتتركك تشعر بالجفاف، وتؤثر سلبًا على بشرتك أيضًا.

اللحوم المصنعة

أحد الأطعمة التي تعمل على تسريع الشيخوخة، وغالبًا ما تحتوي اللحوم المصنعة أو المعالجة أو المملحة على النترات والمواد الحافظة، مما يؤدي إلى زيادة الالتهاب في الجسم وتقليل مرونة الجلد، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

الخبز الأبيض

الخبز الأبيض، الذي يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع، يمكن أن يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم، وهو ما يؤثر بدوره على صحتك ويسبب الشيخوخة السريعة.

السمن

لا تفرط في استخدام السمن، حيث تؤكد العديد من الدراسات أن السمن يحتوي على دهون متحولة، والتي يمكن أن تسد الشرايين، وتقلل من ترطيب الجلد، وتزيد من الالتهابات، كما يمكنها أن ترفع مستويات الكوليسترول "الضار" وتخفض الكوليسترول "الجيد"، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الالتهاب، ويمكن أن يزيد هذا الالتهاب من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

البطاطس المقلية

يمكن أن تساهم هذه الأطعمة المالحة في تسريع عملية الشيخوخة، فالأطعمة المقلية في الزيت ستجعلك تتقدم في العمر من الداخل إلى الخارج، وتعزز هذه الأطعمة المقلية في الزيت تكوين الجذور الحرة، التي تضر بجزيئات أخرى في خلاياك، والبطاطس المقلية هي طعام من منتجات التحلل السكري المتقدم (AGEs) التي يمكن أن تسبب دمارًا في الجسم.

القهوة

الكافيين، وهو مادة توجد بشكل طبيعي في حبوب البن، يؤدي إلى الشيخوخة، ورغم أن تناول الكافيين باعتدال أمر جيد، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى جفاف الجلد واضطراب النوم، وهو أمر بالغ الأهمية لإصلاح الجلد وتجديده.

المشروبات الغازية

على الرغم من أننا ننتهي أحيانًا بتناول المشروبات الغازية، إلا أنها قد تسبب أضرارًا جسيمة لجسمك وبشرتك، وتحتوي هذه المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر والمواد المضافة الاصطناعية، والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستويات الكولاجين، وتؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة.

شراب الذرة عالي الفركتوز

شراب الذرة عالي الفركتوز هو قريب كيميائيًا للسكر العادي، ويوجد في المشروبات الغازية المحلاة ومشروبات الفاكهة، ويتداخل هذا السكر مع قدرة جسمك على استخدام النحاس، من أجل تكوين الكولاجين والإيلاستين، بجانب ذلك فإن شراب الذرة غني بالسعرات الحرارية، مما يؤدي إلى شيخوخة الجسم بسرعة.

اللحم المشوى

عند شواء اللحوم، يمكن أن تنتج مركبات ضارة تسمى منتجات التحلل السكري المتقدم (AGEs)، والتي تسرع عملية الشيخوخة، وتؤدى إلى الالتهابات كما تسرع عملية شيخوخة الجلد.

الأطعمة الفورية

على الرغم من أنها قد توفر لك بعض الوقت، إلا أن الأطعمة الفورية، التي لا تتطلب أي وقت تقريبًا للطهي، يمكن أن تسرع الشيخوخة عن طريق التسبب في تلف أكسدي للخلايا، وذلك لأن الأطعمة الفورية تتم معالجتها بالمواد الحافظة والنكهات الاصطناعية والمكونات المكررة، مثل الشعرية سريعة التحضير، فهي لا تحتوي على نسبة منخفضة من العناصر الغذائية فحسب، بل إنها تجعلك أيضًا تتقدم في العمر من الداخل والخارج.