اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 ديسمبر 2024 03:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الشئون النيابية ناعيا جودت الملط: ترك إرثًا مشرفًا فى القضاء والعمل العام

الأحد، 01 ديسمبر 2024 02:14 م
وزير الشئون النيابية ناعيا جودت الملط: ترك إرثًا مشرفًا فى القضاء والعمل العام المستشار جودت الملط
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعي المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار جودت الملط، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، والرئيس الأسبق لمجلس الدولة الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والإخلاص، مضيفا: لقد كان الفقيد نموذجًا يحتذى به في النزاهة والامانة، وترك إرثًا مشرفًا في مجال في كل من القضاء والعمل العام، سيظل باقيا في ذاكرة الوطن.

وتقدم وزير الشئون النيابية بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

 







جودت الملط

الجهاز المركزي للمحاسبات

وفاة جودت الملط




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة