اليوم السابع
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نقابة المهندسين تطرح وحدات إسكان بالقاهرة الجديدة

الأحد، 01 ديسمبر 2024 10:52 م
نقابة المهندسين تطرح وحدات إسكان بالقاهرة الجديدة نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن طرحها وحدات سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 130 مترًا إلى 185 مترًا بكومباوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، وستُجرى قرعة علنية يوم السبت 14 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمبنى النقابة العامة، وطرق السداد متنوعة بتسهيلات حتى 6 سنوات، على أن يتم سداد مبلغ (200 ألف جنيه) جدية دخول القرعة، ويتم تسليم الوحدة فورًا بمجرد سداد 15% مقدم الحجز ووديعة الصيانة وقيمة الجراج.

وأوضحت النقابة، أنه الوحدات بكومباوند متكامل المرافق يضم ناديًا اجتماعيًّا و"مول تجاري" بالقرب من الجامعة الأمريكية، ويتم شراء كراسة الشروط وقيمتها ألف وخمسمائة جنيه "لا تُرد" من إدارة التسويق بمقر النقابة العامة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الجاري حتى يوم صباح السبت الموافق 14 ديسمبر.







نقابة المهندسين

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شقق نقابة المهندسين

شقق نقابة المهندسين بالقاهرة




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