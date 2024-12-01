كلية التمريض بجامعة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 56 بحضور نائب رئيس الجامعة

محمد صبحى

احتفلت كلية التمريض بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة فاطمة عابد عميد الكلية، بتخريج الدفعة رقم 56 للكلية، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، والدكتور أحمد فتحى عميد المعهد الفنى الصحى بإمبابة، والعميد حنان مرزوق مدير إدارة المعهد الفنى الصحى الشرطى بالقاهرة، واللواء نبيل فكرى وكيل الإدارة العامة لقطاع الخدمات الطبية لشؤون مستشفيات الشرطة بالجيزة، وعدد من قيادات التمريض بالمحافظات، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذويهم، وذلك بقاعة الإحتفالات الكبرى بكلية طب قصر العيني.

بدأت فعاليات الحفل بطابور عرض للخريجين أمام القاعة، والتقاط الصور التذكارية، ثم بدات فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الطلاب الخريجين، وكلمة العميدة، ثم كلمة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكلمة نقيب التمريض، ثم كلمة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم فاعليات التكريم وتسليم الشهادات.

وأكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة ،فى كلمته على الأهمية الكبرى لمهنة التمريض فى خدمة المجتمع المصرى وتنميته، موجهًا الطلاب بضرورة الافتخار بانتمائهم لجامعة القاهرة ذات الترتيب المتقدم داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، وفخرهم لانتمائهم لكلية التمريض التى تخرج كوادر متميزة كل عام تخدم القطاع الصحى المصري، وكذلك انتمائهم لمصر صاحبة أقدم حضارة فى التاريخ وقدمت للعالم أجمع الفنون والعلوم والثقافة وغيرها.

وأعربت د. فاطمة عابد عن فخرها واعتزازها بتخريج الدفعة 56 المتميزة، مؤكدة أهمية التزام الخريجين باخلاقيات مهنة التمريض، وأن يبذلوا قصارى جهدهم لتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز من أجل خدمة الوطن.



وأشارت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إلى الدعم المستمر الدى تقدمة النقابة لجميع الخريجين، مؤكدًة أهمية دور التمريض فى دعم القطاع الصحى المصري.



وقالت الدكتورة شيرين غالب، أن التمريض يقوم بدور فعال وهام داخل القطاع الصحي، مشيرًة إلى أهمية التعاون بين الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالقطاع من أجل تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة.



وعبّرت الدكتورة حنان ابراهيم، خلال كلمتها، عن سعادتها و فخرها لتخرج هذا الجيل الجديد من التمريض المصرى الذى سوف يقدم مزيدا من الدعم للقطاع الصحي، مشيرًة إلى دور الكلية الرائد فى تخريج كوادر متميزة فى مهنة التمريض.