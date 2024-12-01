اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 ديسمبر 2024 04:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا طقس بارد وشبورة وأمطار والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 13 درجة

الأحد، 01 ديسمبر 2024 03:11 م
غدا طقس بارد وشبورة وأمطار والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 13 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الإثنين 2 ديسمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، غدًا، بـ شبورة مائية  صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.







الطقس اليوم

الطقس

درجه الحراره اليوم

درجات الحرارة

اخبار الطقس

درجة الحرارة الان

الطقس الان

درجات الحرارة اليوم

درجات الحراره

طقس اليوم

درجه الحراره

درجات الحرارة في القاهرة

اخبار الطقس اليوم

الطقس غدًا

حاله الطقس اليوم

الارصاد الجوية

الارصاد

طقس

حاله الطقس

حالة الطقس اليوم

الطقس اليوم وغدًا

الطقس في الأيام المقبلة

طقس القاهرة

طقس الاسكندرية اليوم

طقس مطروح

طقس الاسكندرية

الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في الإسكندرية

الأحوال الجوية الإسكندرية

في امطار النهارده

امطار اليوم

هل يوجد امطار غدا



الموضوعات المتعلقة

اليوم طقس بارد ورياح ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 13 درجة

الأحد، 01 ديسمبر 2024 08:00 ص

اليوم طقس بارد وشبورة وأمطار والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 13 درجة

السبت، 30 نوفمبر 2024 08:00 ص

الأرصاد: تكاثر السحب شمالا يصاحبها أمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى

الخميس، 28 نوفمبر 2024 09:21 ص

شبورة خفيفة .. وانخفاض درجات الحرارة حالة الطقس اليوم بسوهاج

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 10:00 ص

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 فى مصر

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 12:00 ص

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة