عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد انفصال عربتين من قطار بضائع بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

عادت حركة القطارات إلى طبيعتها فى الاتجاهين بالمنيا بعدما أعلن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمنيا انفصال عربتين من قطار بضائع رقم 2042 المتجه من الصعيد إلى القاهرة، وذلك نتيجة عدم انتظام سرعة القطار وفقًا للبيان الصادر ولم يسفر الانفصال عن أى أضرار بشرية.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت اخطارًا من شرطة السكك الحديدية بشأن انفصال عربيتين من قطار بضائع.

وعلى الفور انتقلت فرق الإسعاف وفرق السكك الحديدية إلى موقع الحادث حيث تم الدفع بجرار لسحب العربتين المتعطلتين

وتم السيطرة على الوضع دون تسجيل أي خسائر في الأرواح وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيقات

