حصاد الوزارات.. الصحة تطلق تطبيقا لتسجيل الحجاج بالتكامل مع منظومة الداخلية

كتب ـ محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن لبن السرسوب .. تفاصيل