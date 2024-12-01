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حصاد الوزارات.. الصحة تطلق تطبيقا لتسجيل الحجاج بالتكامل مع منظومة الداخلية

الأحد، 01 ديسمبر 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تطلق تطبيقا لتسجيل الحجاج بالتكامل مع منظومة الداخلية وزارة الصحة والسكان
كتب ـ محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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وزارة الصحة

منظومة تسجيل الحجاج

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