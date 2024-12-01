حديث النسور.. يحيى زكريا: معرض مصر الدولي للطيران والفضاء "وُلِد كبيرًا"

كتب محمد شرقاوى

عرضت القناة الوثائقية، الفيلم الوثائقي "حديث النسور"، يوثق الفيلم تنظيم مصر - تحت رعاية الرئيس السيسي - معرض "مصر الدولي للطيران والفضاء" على نحوٍ دوري، في مدينة العلمين الجديدة، وهو المعرض الذي صُنف بالأكبر داخل إفريقيا والشرق الأوسط في مجال صناعة الطائرات، وعلوم الفضاء.

قال يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن فكرة معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، بأن مصر لازم تكون متواجدة على خريطة الطيران الدولة، وأول نسخة للمعرض الطيران في مصر اتولد كبير.

ورصد الفيلم أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال، والمشاركة الواسعة إقليميًّا وعالميًّا في المعرض الذي يمثل جسرًا للتواصل بين الأمم فوق أرض مصر، وواجهة عالمية للتطور الصناعي، والدفاعي، والفضائي.

وضم الفيلم مقابلات كثيرة مع وفود دول وشركات من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء، والمتخصصين، والمنظمين المصريين.