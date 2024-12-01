تكريم المهندس مصطفى السيد لحصوله على "برونزية" بالمعرض الدولي للاختراعات بكوريا

محمد صبحى

كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المهندس مصطفى السيد بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية كثالث أفضل اختراع على مستوى العالم فى مجال الطاقة، وذلك خلال المعرض الدولى للاختراعات الذى أقيم فى كوريا الجنوبية فى الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر ٢٠٢٤، عن اختراعه "وحدة توليد الطاقة المتكاملة (الكهرومغناطيسية والحركية والكهربائية)"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أعرب الوزير عن سعادته بهذا الإنجاز الذى يعكس الجهود المتميزة للمبدعين المصريين فى مجال البحث العلمي، والابتكار، والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن فوز المهندس مصطفى السيد بهذه الجائزة يعد تتويجًا لإبداعاته وجهوده المتواصلة فى تطوير حلول مبتكرة تسهم فى تقدم التكنولوجيا الحديثة، ورفع مكانة مصر فى مجال الطاقة عالميًّا، مؤكدًا أن حرص الوزارة على تكريم المبدعين والمبتكرين يأتى تجسيدًا لدعم ورعاية الدولة المصرية لأبنائها المتميزين، الذين استطاعوا رفع راية مصر بكل فخر واعتزاز فى المحافل الدولية.

وخلال فعاليات التكريم، تم مناقشة آليات تقديم الدعم من وزارة التعليم العالى للمشروع وتنفيذه على أرض الواقع، بما يسهم فى خدمة مصر ودعم جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن فكرة المشروع تتمثل فى وحدة لتوليد الطاقة الحركية والكهربائية بالاعتماد على الطاقة الضوئية، حيث يمكن استخدامها كوحدة لتوليد الكهرباء، ويعد المشروع من الحلول المبتكرة فى مجال الطاقة المتجددة، ويمكن تطبيقه فى المناطق النائية التى يصعب توصيل الكهرباء إليها بشكل مباشر، والمشروع مسجل بطلب براءة اختراع برقم EG/P/2023/697، كما أنه مسجل دوليًا بنظام PCT تحت رقم WO2024/2309008AT

ويُذكر أيضًا أن المعرض الدولى للاختراعات هو معرض عالمى يُعرض فيه أحدث الابتكارات والاختراعات فى مجالات الطاقة، بما فى ذلك تقنيات الطاقة الجديدة والتحولات فى هذا المجال، بالإضافة إلى جوانب السلامة، كما أنه معتمد رسميًا من قبل الاتحاد الدولى لجمعيات المخترعين (IFIA)

شهد فعاليات التكريم كل من د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود.ولاء شتا المدير التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار«STDF»، ود.جينا الفقى القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ود.هانى عياد المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ "ISF".