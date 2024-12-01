تعرف على نص تأدية اليمين الدستورى لرؤساء الهيئات الإعلامية أمام البرلمان

كتب محمد السيد الشاذلى

يؤدى رؤساء الهيئات الإعلامية المتمثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، قبل ممارسة أعمالهم، وذلك تفعيلا للمواد القانونية بالتشريعات المنظمة، كشرط لممارسة عملهم.

‎وتقضى المادة 77 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى " أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق".

‎ووفقا لقانون الهيئة الوطنية للإعلام، الصادر برقم 178 لسنة 2018 تقضى المادة (9 )، بأن يؤدى رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق".

‎أيضا نص القانون الصادر برقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة يقضى فى مادته (9) بأن يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق.