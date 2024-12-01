تحالف الأحزاب يشكر المتحدة على برنامج الشارع النيابى: "دايما سباقين"

كتب الأمير نصرى

قدم النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الشكر للشركة المتحدة وقناة "إكسترا نيوز" على البرنامج الجديد "الشارع النيابى"، قائلا: "دايما سباقين".

وأضاف تيسير مطر خلال استضافته ببرنامج "الشارع النيابى" بقناة إكسترا نيوز، أن تحالف الأحزاب المصرية بدأ منذ 8 سنوات، حيث تبنى عدة قضايا قريبة من دعم الدولة المصرية والمواطن المصرى فى كل القضايا، والاهتمام بالقضايا الدولية.

ولفت تيسير مطر إلى أن التحالف اتفق على ألا يكون له رئيس والجميع سواء يعمل من أجل الدولة المصرية، وإبراز دور الأحزاب على أرض الواقع، خاصة أن الأحزاب حصلت على فرصة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى، وتتحرك إلى الأمام وتنضج وممثلة فى البرلمان بعدد كبير لم تُمثل به من قبل.

تابع تيسير مطر، طموح الأحزاب يزيد يوما يعد يوم، والتواجد الحزبى فى الشارع أصبح بنسبة مقبولة، وعلى الأحزاب أن تصل للشباب والمرأة والمجتمع بالكامل وتتحدث عن خدماتها.



