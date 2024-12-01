اليوم السابع
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انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالمراحل التعليمية بالقاهرة

الأحد، 01 ديسمبر 2024 12:25 م
انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالمراحل التعليمية بالقاهرة الدكتور همت أبو كيلة وكيل المديرية تتفقد سير العملية التعليمية
كتب سيد الخلفاوى

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انطلقت اليوم الأحد، امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل (الرابع ، الخامس ،السادس الأبتدائى) ، (الأول و الثانى الإعدادى) ، (الأول والثانى الثانوى) بجميع مدارس القاهرة، وسط استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وتفقدت الدكتور همت أبو كيلة، وكيل المديرية، مدرستى بإدارة المقطم التعليمية وهم - تحيا مصر 3 - الشهيد خضر عبدالله الرسمية للغات، ويرافقها عواطف مهنى، مدير عام إدارة المقطم التعليمية.

وتابعت نسبة الحضور والغياب بالمدارس، كما تابعت سير العملية التعليمية وامتحانات النقل بالمدارس وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلبة للامتحانات وشددت منع اصطحاب الهواتف المحمولة ، وتطييق نظام التقييمات لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس .

وأكدت على تطبيق الانضباط المدرسى وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة وخلق بيئة مدرسية آمنة.

 







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