اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 ديسمبر 2024 04:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة الإدارية: طبيبة كفر الدوار وصفت المريضات بألفاظ تحط من قدرهن لتحقيق نسب مشاهدة

الأحد، 01 ديسمبر 2024 02:51 م
النيابة الإدارية: طبيبة كفر الدوار وصفت المريضات بألفاظ تحط من قدرهن لتحقيق نسب مشاهدة طبيبة كفر الدوار
كتب - أحمد عبد الهادي - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بعد أن أمرت بإحالة طبيبة مقيمة بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية العاجلة والمعروفة إعلاميًا بـ "طبيبة كفر الدوار"، أن الطبيبة المذكورة - وبوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية.

وكشفت أن الطيبية قامت بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظا ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.







النيابة الإدارية

طبيبة كفر الدوار

محاكمة طبيبه كفر الدوار

إحالة طبيبة

كفر الدوار

مستشفى كفر الدوار العام

طبية نسا وتوليد

محاكمة طبيبة كفر الدوار

إحالة طبيبة للمحاكمة

السوشيال مديا

فيديو طبيبة كفر الدوار

فيديو طبيبة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة