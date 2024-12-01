المجلس الأبرشي لأبرشية السريان الأرثوذكس في ألمانيا ينتخب مجلسا جديدا

كتب: محمد الأحمدى

انتخبت الجمعية العامة لأبرشية كنيسة السريان الأرثوذكس في أنطاكية في ألمانيا مجلسًا أبرشيًا جديدًا في اجتماعها العام يوم السبت 30 نوفمبر 2024، ومثلت جميع جماعات الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تقريبًا من قبل مندوبيها في الجمعية العامة السنوية للأبرشية.

وافتتح مار فيلوكسينوس ماتياس نايش، رئيس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في ألمانيا، الجمعية العامة بصلاة وخطاب.

شكر المطران ماتياس نايش المجلس المنتهية ولايته برئاسة داود أصلان على العمل الناجح في الأبرشية في الفترة التشريعية الماضية.

أعيد انتخاب الدبلوم في المجلس الأبرشي. -معلم ديني / دبلوم. - أعيد انتخاب العامل الاجتماعي داوود أصلان من بادربورن رئيسًا للمجلس الأبرشي. شكر داوود أصلان صاحب السيادة مار فيلوكسينوس ماتياس نايش ومندوبي الكنائس على الثقة التي منحوه إياها. وأكد للجمعية العامة أنه سيعمل بثقة وتعاون مع رئيس الأساقفة والمجلس الأبرشي المنتخب حديثًا لصالح كنيسة السريان الأرثوذكس الأنطاكية في ألمانيا، وفي هذا الصدد طلب أيضًا من كل مندوب من مندوبي الكنائس في الأبرشية المساعدة في العمل الأبرشي.

والأعضاء المنتخبون الآخرون في مجلس الأبرشية هم: دانيال إلياس (هامبورغ، رئيس ثانٍ)، صبري فيدان (ليفركوزن، كاتب أول)، طرزان دوجاناي (بيبرا، أمين صندوق أول)، هيكار أيدين (ريدا فيدنبروك، كاتب ثانٍ/ علاقات عامة)، غابرييل أغيرمان (بولهايم-غيسن، أمين صندوق ثانٍ)، قسطنطينوس بولوت (بولهايم-غيسن، لجنة التحكيم)، يوهانس إيفيس (تاوبيربيشوفسهايم، التعليم والثقافة)، إبراهيم تونك (أهلين، لجنة الدير)، صموئيل جيرجين (بولهايم-غيسن، اللجنة القانونية).