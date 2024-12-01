اليوم السابع
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الداخلية تواصل جهودها لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء

الأحد، 01 ديسمبر 2024 12:25 م
الداخلية تواصل جهودها لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى

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في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات الأمنية عن تحرير 157 مخالفة ضد المحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتم عرض القضايا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام وزارة الداخلية بدعم توجهات الدولة الرامية لتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات.







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