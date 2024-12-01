اليوم السابع
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الإفتاء تعلن الثلاثاء 3 ديسمبر أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريا

الأحد، 01 ديسمبر 2024 05:42 م
الإفتاء تعلن الثلاثاء 3 ديسمبر أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريا دار الافتاء
كتب لؤى على

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استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الأول من شهر ديسمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق الثالث من شهر ديسمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ  تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.

 







شهر جمادي الاخرة

شهر جمادي الاولي

شهر جمادى الآخرة

اللهم بلغنا رمضان




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