اعتذار مساعد وزير التعليم لشئون التعليم الخاص والدولى عن منصبها

محمود طه حسين

اعتذرت الدكتورة إيمان صبرى، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الخاص والدولى عن منصبها لظروف شخصية، حيث قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اعتذارها.

ومن المقرر أن يتولى هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى.

الجدير بالذكر أن الدكتورة إيمان صبرى تولت مهام التعليم الخاص والدولى خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تولت الإدارة العامة للتعليم الخاصة والدولى ثم مساعدا للوزير لشئون التعليم الخاص والدولى.



وكانت مساعد الوزير أصدرت قرارات منذ أيام قليلة، حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، قائلة: ايماء إلى التعليمات المشددة الصادرة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور للمعلمين في كل المدارس الخاصة بجميع أنواعها، وكذا قرار الدكتورة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور) رقم (27) لسنة 2024 والمتضمن أن يكون الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه ستة آلاف جنيه مصري لا غير) وذلك اعتبارا من 2024/5/1 ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يتم التنبيه مشددا على جميع المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق المناهج ذات الطبيعة الخاصة (دولية ) الالتزام بتطبيق القرار المذكور على جميع المعلمين بهذه المدارس مع التنبيه مشددا بمتابعة الالتزام بتنفيذ هذا.