أخبار × 24 ساعة.. غلق كلى لمنزل الطريق الدائري المؤدى الى ميدان الرماية

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

خط "الرورو المصرى الإيطالي" يختصر وقت الرحلات من 6 أيام ليومين ونصف

غدا.. القطار الكهربائى الخفيف يقلل وقت الانتظار لـ15 دقيقة.. تفاصيل

غدًا طقس بارد وشبورة كثيفة ورياح ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22 درجة

وزارة الصحة تؤكد ضرورة تجنب بعض الأطعمة للطفل الرضيع.. إنفوجراف

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى بالطريق الدائرى فى الجيزة

"الصحة" تنشر مهارات حياتية لحماية الأطفال من العنف عبر الإنترنت.. إنفوجراف

غداً.. انطلاق فعاليات اليوم العربى للملكية الفكرية

الأرصاد تحذر: غدا شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة

غلق كلى لمنزل الطريق الدائري المؤدى الى ميدان الرماية.. لمدة 7 أيام

زخات شهب واقترانات.. بالتواريخ تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية 2024

"الطرق والكبارى" تنفى غلق كلى للطريق الدائرى وتوضح أماكن تنفيذ الأتوبيس الترددى

حكم خلع المرأة الحجاب أمام زوج بنتها؟.. الإفتاء تجيب

وزارة التموين تبدأ غدا صرف مقررات تموين شهر ديسمبر 2024 لأصحاب البطاقات

غدا.. السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على خط القاهرة الإسكندرية

‫الزراعة والري تتفقان على زراعة 20 ألف فدان قصب بالأقصر وقنا بنظام الري الحديث

وزير التعليم: مدرسة "ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية" نتاج رؤية استباقية للحكومة

وزارة التعليم توجه الطلاب بالمشاركة فى مسابقة تحدى القراء العربى للموسم التاسع

وزارة الصحة: نعمل على توطين صناعة اللقاحات محليا من خلال دعم فاكسيرا