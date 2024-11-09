7 تصريحات للبابا تواضروس الثانى خلال تدشين كنيسة بالمقر الإدارى الجديد

كتب: محمد الأحمدى

صلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، أول قداس في كنيسة القديسين مار مرقس والبابا كيرلس السادس (تحت التأسيس) بالمقر الإداري والخدمي الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنطقة "مثلث الأمل" بالقاهرة الجديدة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز تصريحات قداسة البابا في أول قداس في المقر الإداري والخدمي الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنطقة "مثلث الأمل"

1- سوف يسجل التاريخ للدولة المصرية أنها في زماننا الحالي كانت ترعى المواطنين وتعطيهم حقوقهم، وتسعى للمساواة، ولا شك أن هذا الوضع يعطي صورة إيجابية لمصر أمام العالم".

2- الكنيسة هي أحد أعمدة الوطن والمجتمع، وهي عمود قوي ومخلص له تاريخ طويل من الوطنية.

3- كاتدرائية ميلاد المسيح، نحتفل فيها بمناسبات عديدة مثل استقبال الرئيس السيسي للتهنئة في عيد الميلاد، ونرسم فيها الآباء الأساقفة، والكهنة، وغيرها من المناسبات، وملحق بها المقر البابوي.

4- أما "مثلث الأمل" فهو مقر الكنيسة القبطية عمومًا فيه كل الإدارات والمؤسسات الكنسية والمجمع المقدس والإكليريكية وغيرها.

5- هذا العمل يتم بناؤه بدعم كامل من أبناء الكنيسة في الداخل والخارج، الذين يقدمون تبرعاتهم لأجل اكتمال العمل.

6- عدو الخير دائمًا يحارب، ودائمًا يُعكر الجو، وقد يستخدم أناس - لذلك نقول "كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار . قيام الأعداء الخفيين والظاهرين" - فمحاربات عدو الخير معروفة في كل زمان، ولكن الله عندما أعطانا هذه المسؤولية أعطانا إياها لكي نخدم، نخدم فقط، ولا نلتفت يمينًا ولا يسارًا. لكي نحقق قصده فينا، ونمجده. لذلك مهما حدث كما يقول الكتاب "وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقْوَى عَلَيْهَا" (مت ١٦: ١٨)، أبواب الشر أو أبواق الشر لن تقوى عليها.

7- الله هو ضابط الكل وهو الذي يُدبر حياتنا ويُهيئ طريقنا من يوم إلى يوم ومن جيل إلى جيل، وسنظل نخدم رغم محاربات عدو الخير.