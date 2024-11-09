كنا فين وبقينا فين.. من أزمات في نقص السلع الغذائية لاحتياطي استراتيجي 6 أشهر

كتب مدحت وهبة

أزمات فى نقص السلع الأساسية كانت تشهدها الأسواق قبل عام 2014 مثل سلع السكر وزيت الطعام وغيرها من السلع الأساسية، حتى حظى ملف توفير المنتجات الغذائية بأهمية كبيرة من قبل القيادة السياسية الحالية، ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية وأصبح مخزون زيت الطعام يتعدى لأول مرة 7 أشهر والسكر التموينى لأكثر من عام والقمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم لأكثر من 5 أشهر بجانب توفير كميات كبيرة من السلع الأخرى والتعاقد على كميات كبيرة من رؤوس المواشى الحية لطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

كما حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين على زيادة طرح منتجات اللحوم الطازجة بالمنافذ بجانب توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% كما تعاقدت الشركة على شراء كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية لاستمرار تعزيز المخزون الاستراتيجى من كافة السلع طوال الوقت.