قناطر أسيوط بين الماضى والحاضر.. ثالث أكبر المنشآت المائية على النيل

كتبت أسماء نصار

‫ قناطر أسيوط الجديدة تُعَد من أكبر المنشآت المائية التي بنيت على نهر النيل مؤخرًا لتحسين حالة الري، وهى ثالث أكبر مشروع مائي مقام على نهر النيل بعد السد العالي وقناطر نجع حمادي.

تم انشاء القناطر الجديدة بعد خروج قناطر أسيوط القديمة من الخدمة ومرور 115 عامًا على انشائها فقد أصبحت لا تستطيع بتصميمها القديم مواجهة احتياجات الدولة الحالية، حيث بدأت أعمال هدم واستقطاع جزء من قناطر أسيوط القديمة في منطقة مسار المجرى الملاحي أمام الأهوسة الملاحية الجديدة، فضلًا عن أعمال قطع وإزالة السد الدائري المؤقت والحفر لأعمال الحمايات بالقاع بالكامل خلف القناطر الجديدة وأعمال الحمايات على الميل الأيمن لجزيرة بني مر وأعمال التركيبات الخاصة برصيف رسو السفن بالبر الأيمن بالخلف والأمام، إضافة إلى رفع بوابات القناطر القديمة وإزالة البغال من منسوب (84- 94) وحتى منسوب (45.00).

‎ويضم المشروع محطة لتوليد طاقة كهرومائية نظيفة (صديقة للبيئة)، وتتميز بطول عمرها الافتراضي وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بمحطات الكهرباء الأخرى، وهي مكونة من 4 توربينات من النوع الأنبوبي، وتنتج كهرباء 32 ميجا وات، حيث إن كل توربينه تنتج 8 ميجاوات، وتوفر نحو 50 ألف طن من الوقود، وتساهم في تقليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون.

‎وتم ربط إنتاج محطة أسيوط الكهرومائية مع محطة محولات المعصرة بمركز الفتح وربطها على الشبكة القومية؛ لتستطيع إنارة محافظة أسيوط بالكامل في حالة وجود أعطال كهرباء، ومن بين مشتملات المشروع تم تدعيم قنطرة فم ترعة الإبراهيمية وإعادة تأهيلها بالإضافة إلى تغيير البوابات ببوابات حديثة تعمل بنظام هيدروليكي للفتح والقفل والجزء المتبقي من نهر النيل والتابع للمشروع عبارة عن سد مصمت يقفل الجزء المتبقي من النهر بطول حوالي 350 مترًا.

‎ويهدف المشروع التحكم في مياه الرى والحفاظ على كل قطرة مياه من الهدر، وتحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى في 5 محافظات هي (الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط)؛ لخدمة مليون و 650 ألف فدان أي ما يعادل نحو 20٪ من المساحة المنزرعة بمصر.

‎كما يهدف أيضًا الى تحسين الملاحة النهرية بنهر النيل باستخدام منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية؛ للتحكم في التصرفات والمناسيب فضلًا عن إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء النظيفة ، وخلق محور مروري جديد بأسيوط يسهم في نقلة حضارية وبيئية لأبناء المحافظة .



قناطر أسيوط الجديدة



قناطر أسيوط القديمة



قناطر أسيوط القديمة



