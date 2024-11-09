"قادرون".. معلومات الوزراء يبرز قصة "الملهمة" مريم النجدى

كتبت هند مختار

أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قصة مريم كامل النجدي، في الحلقة الأسبوعية الجديدة لبرنامج "قادرون" الذي يلقي الضوء على أصحاب القدرات الخاصة المتميزين في مختلف المجالات في مصر.

وتُعد "مريم" واحدة من أبرز الفتيات اللاتي يقدمن دعمًا كبيرًا لأصحاب القدرات الخاصة، وقد تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب، بعد أن قدَّمت أغنية مع المطرب محمد الشرنوبي لاقت إعجاب الجميع، ولدورها المتميز في تقديم الخدمات لغيرها خلال السنوات الماضية.

وتحدثت "مريم" في الفيديو عن معاناتها منذ الصغر، خاصة وأنها أول طفلة تولد في قريتها فاقدةً للبصر، وقد ساعدتها أسرتها كثيرًا ووقفت بجوارها لكي تكون متميزة ومختلفة عن غيرها، وتحول المحنة التي وُلِدت بها بفقدان البصر إلى منحة ونور وأمل تنثره إلى مجتمع أصحاب القدرات الخاصة، ولتكون متحدثة تحفيزية تنشر الأمل للجميع.

وقالت "مريم" في لقائها مع مركز معلومات مجلس الوزراء: "تعلّمت في مدرسة النور والأمل للمكفوفين أهم مدرسة في الجمهورية لنا، وكان التحدي الأول هو العيش بعيدًا عن أهلي في مدرسة داخلية، كما أنّ أخي عبد الله وُلِد هو الآخر كفيفًا وأنا في الصف الرابع الابتدائي، ما جعلني أتخذ قرارًا حينها بأن أساعد أسرتي وألا أحملها عبئي، وأن أذهب للمدرسة بدون مساعدة على الرغم من المعوقات حينها".

وتعمل مريم النجدي ضمن فريق الدعم النفسي لمرضى السرطان في مستشفى بهية، وتقدم خدمات متميزة وتحفيزية للسيدات: "شعرت أنهم مكان مختلف ويقدمون خدمات بمنتهى الحب، الجميع يحارب بما يملك من أدوات".

ووجهت مريم رسالة لوالدها: "كنت طيبًا وجميلًا، لم أشعر أبدًا أنك غير موجود في الحياة، أحاول أن أكون شخصًا متسامحًا كما علمتني، ولدي يقين أننا عندما نتقابل في الجنة سنحكي معًا عن الكثير من الأشياء المميزة التي فعلتها وأنت لست معي في الحياة".

يُذكر أن برنامج "قادرون" أحد البرامج الأسبوعية التي نشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على صفحاته على مختلف المنصات، ويسلط من خلاله الضوء على النماذج الملهمة من أصحاب القدرات الخاصة، الذين قدموا إسهامات متميزة، وتم تكريمهم في مختلف المجالات.