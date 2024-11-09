فرنسا ترفع مستوى خطر الإصابة بأنفلونزا الطيور لمستوى مرتفع بعد تفشى الفيروس

كتبت أمل علام

قالت فرنسا، إنها عززت تقييمها لمخاطر أنفلونزا الطيور من "متوسط" إلى "مرتفع"، وذلك في مرسوم من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول مزارع الدواجن.

وقالت موقع وكالة رويترز، لقد انتشرت أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة، بشكل أسرع بين الدواجن في الاتحاد الأوروبي هذا الموسم مقارنة بعام 2023، مما أثار مخاوف من تكرار الأزمات السابقة التي أدت إلى نفوق عشرات الملايين من الدواجن والمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انتقال العدوى من إنسان إلى آخر.

وأكدت وزارة الزراعة، إن رفع حالة الخطر يأتي بعد تأكيد الإصابة بين الطيور البرية المهاجرة في الدول المجاورة، ويهدف إلى تعزيز تدابير المراقبة والوقاية، سيدخل تغيير الحالة حيز التنفيذ الييوم السبت، يبدأ سريان ترقية حالة المخاطر في التقييم الموسمي في وقت أبكر من العام الماضي، حيث يبدأ سريانها في أوائل نوفمبر بدلاً من ديسمبر.

وأعلنت فرنسا عن ظهور 8 حالات إصابة بأنفلونزا الطيور في المزارع منذ الصيف، وأطلقت الشهر الماضي حملة تطعيم ثانية بين البط في المزارع بعد برنامج ناجح العام الماضي.

أضافت الحكومة البريطانية، إنه تم تأكيد وجود حالات إصابة بأنفلونزا الطيور في بعض المنشآت في يوركشاير، وذلك بعد ساعات من رفع مستوى خطر الإصابة بالمرض إلى "مرتفع".

